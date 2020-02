Coronavirus: Marche, paziente sotto osservazione a Fano

(ANSA) - ANCONA, 24 FEB - Un paziente è "sotto osservazione" a Fano per Coronavirus ma non ci sono elementi al momento per parlare di caso sospetto e il tampone non è stato ancora eseguito. Nelle Marche, ha riferito Ceriscioli, non risultano finora persone contagiate: "i dieci tamponi eseguiti finora - ha riferito la dirigente del Servizio Salute regionale, Lucia Di Furia - sono risultati tutti negativi".(ANSA).