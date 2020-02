Pallavolo: 3-2 a Perugia; Civitanova vince Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - La Lube Civitanova ha vinto la Coppa Italia di pallavolo battendo in finale la Sir Safety Perugia per 3-2 (21-25; 25-23; 25-23; 34-36; 15-10) all'Unipol Arena di Bologna in quella che, essendo durata quasi tre ore (174 minuti) è diventata la partita di pallavolo più lunga in Italia da quando è in vigore il rally point system. Per Civitanova, che è campione d'Italia, d'Europa e del mondo in carica, è la sesta vittoria nella seconda competizione nazionale. (ANSA).