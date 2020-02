Coronavirus: Ricci, domani tutte scuole aperte a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 23 FEB - "Domani tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno regolarmente aperte a Pesaro, così come tutte le altre attività in città. Sentite le autorità sanitarie e il prefetto, non sono stati riscontrati casi o pericoli a Pesaro e nelle Marche. Domani alle ore 17 si terrà il Comitato di sicurezza in Prefettura e vi daremo ulteriori aggiornamenti.

Quindi calma e niente panico. Attenetevi alle indicazioni del decalogo del Ministero della Salute". Lo scrive su facebook il sindaco Matteo Ricci.

(ANSA).