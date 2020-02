Morto Capriolo:Giancarli,addio a socialista di idee e valori

(ANSA) - ANCONA, 22 FEB - "Alfonso Capriolo è stato un socialista autentico, ricco di idee di valori, di libertà e di futuro. Animato da una grande aspirazione per giustizia sociale e la liberazione umana. Con queste caratteristiche non poteva fare che bene l'assessore, ed è stato infatti un assessore capace, serio, efficace nelle sue azioni". Il consigliere regionale del Pd ed ex presidente della Provincia di Ancona Enzo Giancarli ricorda così Capriolo, che con lui fu assessore alla Cultura. "Il fine - aggiunge - era quello di arricchire culturalmente il territorio e di fare crescere culturalmente le persone, sicuramente un obiettivo di lavoro intriso di democrazia e partecipazione. Alfonso è stato anche presidente dell'Associazione Sistema Museale della provincia di Ancona.

Alla famiglia, alla moglie Marina, a tutti compagni socialisti le mie più sentite condoglianze per la perdita di Alfonso che io ho avuto come assessore, come compagno e come amico".(ANSA).