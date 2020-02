Morto Capriolo, presidente Circolo Nenni

E' morto oggi ad Ancona dopo una breve malattia Alfonso Maria Capriolo, presidente del Circolo 'Pietro Nenni'. Aveva 64 anni. Avvocato cassazionista, era stato uno dei più giovani legali d'Italia. Socialista da sempre, è stato coordinatore regionale Sdi, una delle varie formule della diaspora socialista. E' stato assessore alla Cultura della Provincia di Ancona e presidente dell'associazione Sistema Museale. Appassionato di storia, e di quella del Psi in particolare, collaborava con L'Avanti on line e aveva fatto alcuni interventi anche per Radio radicale. Era anche un Wikipediano, uno degli utenti che possono scrivere e modificare voci del progetto Wikipedia. La sua ultima uscita pubblica a fine gennaio per l'inaugurazione della pietra d'inciampo dedicata a Vittoria Nenni, detta Vivà, figlia del leader socialista Pietro Nenni, nata ad Ancona nel 1925 e morta ad Auschwitz dove era stata deportata come oppositrice politica, nel 1943.