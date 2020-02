Coronavirus: patron Ascoli "Paese assurdo e ridicolo"

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 22 FEB - Il rinvio di Ascoli-Cremonese per l'allarme Coronavirus non è andato giù al patron dell'Ascoli Calcio Massimo Pulcinelli. Duro il suo sfogo pubblicato sui social. "E' ufficiale rinviata! Paese assurdo.

Ridicolo! Gestito da irresponsabili. Lo stadio? Il luogo meno pericoloso al mondo. Ora chiudiamo tutti gli esercizi pubblici per la paura!" ha scritto Pulcinelli. (ANSA).