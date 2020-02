Visso ritrova 'suo' Carnevale

(ANSA) - VISSO (MACERATA), 21 FEB - Otto gruppi e circa 150 persone mascherate, tra adulti e bambini, sfileranno domani a Visso. Il borgo dell'Appennino marchigiano ritrova, dopo oltre 3 anni dal sisma, il "suo" Carnevale e "quel pizzico di normalità e spensieratezza che il terremoto e tutte le difficoltà di una ricostruzione ancora inesistente, chi hanno fatto venire meno", dice all'ANSA il vicesindaco Patrizia Serfaustini. La sfilata dei gruppi partirà, alle ore 15, da Villa Sant'Antonio e arriverà fino a ridosso della "zona rossa" del paese. "Sarà un momento importante per tutti noi - aggiunge il vicesindaco - soprattutto per i più giovani che potranno così trascorrere una giornata diversa. Ma sarà importante - dice ancora Serfaustini - per tutta la comunità, sono questi i momenti che riaccendono la speranza che un giorno tutto tornerà come è meglio di come era prima del 2016".