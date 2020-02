Rof celebra in Oman compleanno Rossini

Il Rossini Opera Festival celebra in Oman il 228esimo compleanno di Rossini, nato a Pesaro il 29 febbraio 1792. Il Festival, nel quadro della collaborazione con la Royal Opera House Muscat che prevede la messinscena delle farse rossiniane a Mascate, capitale dell'Oman, porterà nel teatro omanita giovedì 27 e sabato 29 febbraio L'inganno felice, produzione del Rof messa in scena nel 1994 (e ripresa nel 2015) a Pesaro da Graham Vick. La partnership è giunta al terzo appuntamento, dopo L'occasione fa il ladro (ottobre 2017) e La scala di seta (marzo 2019). La collaborazione tra Roh Muscat e Rof proseguirà questa estate con la coproduzione della Cambiale di matrimonio, in scena a Pesaro nel 2020 e successivamente in Oman. L'inganno felice, ripreso dallo stesso Graham Vick, vedrà Diego Matheuz dirigere la Filarmonica Gioachino Rossini ed un cast di ex studenti dell' Accademia Rossiniana "Alberto Zedda" composto da Laura Giordano, Daniel Umbelino, Elcin Huseynov, Omar Montanari e Carles Pachón.