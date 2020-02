Pescatore disperso al largo P.Recanati

Personale e mezzi della Guardia costiera sono impegnati nelle ricerche di un pescatore che risulta disperso: la sua imbarcazione è stata trovata alla deriva con marcia ingranata a oltre 7 km dalla costa al largo di Porto Recanati. Dopo la segnalazione della barca vuota, la Capitaneria di porto ha inviato due motovedette, una da Civitanova Marche, l'altra da Ancona. Per le ricerche sono arrivati anche due mezzi aerei della Guardia costiera: l'aero Manta e l'elicottero Nemo, oltre al rimorchiatore Esino.

Si pensa che il pescatore, di Porto Recanati, possa essere caduto in acqua per un malore o un movimento brusco della barca, che nel frattempo è stata portata a riva.