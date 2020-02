Coronavirus, esito negativo per bimba

(ANSA) - ANCONA, 21 FEB - Esito negativo per gli accertamenti per il Coronavirus su una bambina di 7 anni, che ieri sera si era presentata all'Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona. Lo riferisce la Regione Marche. Ieri sera alle 22 la piccola, italiana, si era presentata spontaneamente, accompagnata dai familiari, al Pronto soccorso. La piccola paziente è stata registrata con febbre di 38,8 gradi, in trattamento con antibiotici, iporesponsiva ai comuni antipiretici. La Direzione Sanitaria dell'Ospedale Salesi riferisce che i sanitari hanno ritenuto di proporre il percorso diagnostico terapeutico previsto per il Coronavirus. Il centro diagnostico regionale di riferimento ha eseguito le indagini e il risultato ha dato esito negativo. "Il livello di guardia - dice il presidente della Regione Ceriscioli - rimane alto. Le strutture controllano capillarmente ogni situazione per poter garantire una risposta pronta per ogni evenienza che possa ingenerare il seppur minimo sospetto. Ad oggi nessun caso si è registrato nelle Marche".