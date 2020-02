Carloni (Lega), a Pesaro piazza gremita vuole cambiamento

(ANSA) - ANCONA, 21 FEB - Per consigliere regionale della Lega Mirco Carloni la piazza "meravigliosa" che ieri sera ha ascoltato Matteo Salvini "ha un solo desiderio: portare un vento di cambiamento nel nostro Paese e nella nostra Regione". Nel suo intervento, prima del leader della Lega, Carloni ha attaccato quelle che ha definito "le sardine del Pd". "Dove erano le 'sardine del Pd' in questi anni quando venivano chiusi 13 ospedali nella nostra Regione - ha chiesto -? Dove erano in questi anni quando un cittadino marchigiano, chiamando al Cup, dopo ore interminabili al telefono, si sentiva rispondere 'visita non disponibile' oppure 'passi tra 6 mesi'", "quando c'è stato il crac di Banca Marche, "cancellata dal governo con un decreto, un crac che ha bruciato 1,5 miliardi di euro di risparmi privati dei marchigiani e che alla fine costerà 6 miliardi di risorse pubbliche" e ancora lo "sgretolamento dell'economia", che "non è più un'economia florida e viva come lo era in passato" tanto che "i nostri giovani emigrano altrove non per scelta, ma per necessità di trovare un futuro. Persino il segretario della Cgil ha detto che le imprese sono state abbandonate". Infine il terremoto: "sulla gestione post sisma abbiamo vissuto un dramma senza precedenti" e ancora difficoltà per le aziende a causa dei ritardi nei pagamenti per i lavori effettuati" e la nomina di politici come commissari alla ricostruzione. "Il Pd - ha concluso - ha completamente perso la capacità di leggere la realtà e di capire i bisogni del territorio: l'unica forza che hanno è quella di essere contro qualcuno e contro qualcosa". "In questa piazza - ha concluso - che crede nel vento del cambiamento, che vuole il rispetto dei propri diritti, a cominciare da una sanità pubblica di eccellenza", che "vuole parlare di come sostenere le imprese, semplificando la burocrazia e spendendo bene le risorse che arrivano dall'Europa".(ANSA).