Articoli carnevale non sicuri, sequestro

Parrucche, costumi e maschere di carnevale privi della marcatura CE, riconosciuti "non sicuri" e, quindi, potenzialmente pericolosi per la salute e l'incolumità personale. Sono stati scoperti e sequestrati durante un controllo in un esercizio commerciale, gestito da un 40enne cinese, dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno. Le irregolarità riguardano 58.500 articoli. La mancanza della marcatura CE ha comportato per l'imprenditore la contestazione di sanzioni fino a 10mila euro e l'avvio degli approfondimenti della polizia economica e finanziaria per constatare eventuali illeciti di carattere fiscale. Tra i prodotti sequestrati anche gadget e altri articoli per scherzi: un vero e proprio bazar quello 'inventariato' dai militari per verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dal "Codice del Consumo" e dalla normativa sulla sicurezza dei giocattoli con accertamenti anche sulle loro varie componenti, soprattutto quelle più piccole, che possono celare maggiori insidie.