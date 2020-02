Stalking,misure braccialetto elettronico

La misura del divieto di avvicinamento alle rispettive famiglie, con applicazione del braccialetto elettronico, è stata eseguita nei confronti di due uomini ultrasessantenni residenti in provincia di Macerata ai quali, in casi distinti, vengono contestati rispettivamente maltrattamenti in famiglia e stalking. L'applicazione dei provvedimenti cautelare da "codice rosso", emessi dal gip di Macerata, è stata eseguita dai carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche dopo le dettagliate denunce delle vittime.

Uno dei due uomini, che non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati da moglie e figli, avrebbe reiterato comportamenti minacciosi e violenti. L'altro si sarebbe invece reso responsabile di minacce, molestie e persecuzioni ai danni della compagna che non voleva più frequentarlo, mettendo in atto una sequela di appostamenti, numerosissimi messaggi di ogni tipo, provocazioni e danneggiamenti. A entrambi gli uomini è stato applicato il braccialetto elettronico per evitare che si avvicinino alle parti offese.