Ricci, Frenquellucci? Come espellere ministri M5s da governo

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "È davvero incomprensibile come si possa espellere una militante del M5S soltanto perché collabora con il Pd. È come chiedere l'espulsione di tutti i Ministri pentastellati perché sono al Governo col Partito Democratico".

Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, commenta l'espulsione di Francesca Frenquellucci, assessora a Pesaro, dal Movimento 5 Stelle.

"In politica ci vuole coerenza", prosegue Ricci. "Non possiamo governare insieme a livello nazionale impedendo però di farlo a livello locale, soprattutto quando si parte dai progetti e dalle azioni concrete per il bene dei cittadini.

È davvero incredibile l'espulsione di un'attivista storica del Movimento5stelle che ha portato avanti coerentemente il suo programma, che oggi è diventato parte del programma della città.

Con Francesca stiamo lavorando benissimo ed è grande il suo impegno. Per questo non cambierà assolutamente nulla nei rapporti con lei e gli altri consiglieri 5stelle in quella che è una collaborazione proficua e preziosa in consiglio comunale.

Andiamo avanti come prima quindi, ma spero vivamente - conclude il primo cittadino di Pesaro - per il Movimento possa ascoltare le sue ragioni oggettive nel ricorso". (ANSA).