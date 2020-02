Marche,ok piano assunzioni Asur triennio

Copertura tendenziale del 100% del turn over del tempo indeterminato compresi gli incarichi di Uoc mediche (primari) e sanitari; riduzione del precariato con la stabilizzazione di tutti i tempi indeterminati (circa 40) non ancora stabilizzati nell'anno precedente. Sono alcuni provvedimenti previsti dal piano triennale di assunzioni 2019-2021 dell'Asur approvato dalla giunta regionale Marche.

"E' stato approvato un atto importante - commenta il presidente Ceriscioli - Confermiamo ancora una volta l'utilizzo di tutto il tetto di spesa per il personale della nostra Regione. Questo permetterà di coprire al 100% in turnover di chi va in pensione nei prossimi tre anni. La novità di quest'anno sono i 2 milioni di euro che le Regioni virtuose hanno ottenuto in più sul tetto di spesa e che ci permetteranno di rafforzare quei servizi territoriali dei quali è stata sottolineata spesso la carenza. Verranno infatti irrobustiti i controlli sui luoghi di lavoro per garantire la massima sicurezza e i consultori".