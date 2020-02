Arpam, 2.331 controlli e 104 sanzioni

Stabile l'inquinamento dell'aria ad Ancona, dove le 30 nuove mini centraline non hanno registrato sforamenti o picchi in particolari zone della città. Più critica la situazione a Fano e a Pesaro, con concentrazioni di polveri inquinanti trasportate dalla Pianura Padana, mentre Falconara, dove insiste la Raffineria Api, ha ricevuto 1.000 segnalazioni odorifere grazie all'App 'odor-net' creata dall'Arpam e scaricata da 250 cittadini. E' il quadro fornito dal direttore generale dell'Arpam Giancarlo Marchetti, che ha tracciato il bilancio dell'attività 2019. I controlli sono stati 2.331 e le sanzioni 104, di cui 39 amministrative e 65 notizie di reato.

Sono inoltre stati forniti 2.953 pareri, effettuati 6.821 monitoraggi delle acque, 10.162 verifiche urbanistiche e 20.683 campionature per un totale di 456.213 parametri analizzati. Per l'aria sono stati utilizzate nove stazioni e 104 analizzatori per 2.496 parametri giornalieri. Molto intensa l'attività del campionatore di pollini di Ascoli Piceno e Comunanza.