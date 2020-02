Regionali:Ricci, peccato Mancinelli, ora coalizione ampia

(ANSA) - PESARO, 19 FEB - "Tutti i sondaggi (e anche il comune sentire) dicevano che Valeria Mancinelli fosse, in questo momento, il candidato più competitivo per la presidenza della Regione Marche. Mi dispiace della scelta che ha fatto ma la capisco molto; invece di valorizzare la sua disponibilità si è aperto un dibattito con divisioni assurde per chi è sindaco del capoluogo di Regione. Ora spero che prevalga in tutto il Pd marchigiano responsabilità e voglia di vincere". Così su Facebook il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, presidente nazionale di Ali, supporter della candidatura a presidente della Regione Marche della sindaca di Ancona. "Dobbiamo tutti aiutare il segretario del Pd Marche Giovanni Gostoli a cercare la massima condivisione possibile dell'alleanza di centrosinistra, dialogando con il M5S. Serve una coalizione larga, un candidato unitario e il più autorevole e competitivo possibile . insiste Ricci - da scegliere all'interno della rosa di nomi annunciata da Gostoli. Faccio un ulteriore appello all'unità: basta divisioni e impuntature personali. Diamo tutti una mano a Gostoli e Zingaretti a vincere le regionali. Per quello che posso continuerò a dare una mano a entrambi".(ANSA).