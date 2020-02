Regionali: Lucciarini (Pd), Ceriscioli faccia passo indietro

(ANSA) - ANCONA, 19 FEB - "Allibito. Invece di rammaricarsi per il passo indietro del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, il presidente Ceriscioli rilancia le primarie. A questo punto mi chiedo: con chi? Mi sfugge. Non mi sfugge, invece, che rilanciare le primarie significa dividere coscientemente la coalizione e anche il Pd regionale, in una logica tutta autoreferenziale che non si comprende. Ceriscioli faccia ciò che chiunque avrebbe fatto in una tale situazione, oramai chiara a tutti: faccia un passo indietro per aiutare l'intera coalizione a trovare un nome unitario all'interno della rosa, su cui sta lavorando il segretario Gostoli. Nella vita, a volte, per fare due passi avanti, e per farli fare ad una intera comunità, basterebbe un passo indietro che calpesti definitivamente un atteggiamento privo di responsabilità politica". Così in una nota Valerio Lucciarini, ex sindaco di Offida e direttore di Ali-Autonomie Locali Italiane nazionale.(ANSA).