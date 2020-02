Pdl valorizza birrifici artigianali

(ANSA) - ANCONA, 18 FEB - Valorizzazione dei birrifici artigianali e agricoli esistenti, promozione di nuove imprese, di processi produttivi innovativi e di percorsi turistici legati ai luoghi di produzione. Lo prevede una proposta di legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale delle Marche (24 voti favorevoli) sulla "Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche". In aula sono intervenuti i relatori Gino Traversini (Pd), di maggioranza, e Piergiorgio Fabbri (M5s) di minoranza, e i consiglieri Renato Claudio Minardi (Pd), Elena Leonardi (Fdi), Luca Marconi (Udc-Popolari Marche), Gianni Maggi (M5s), Luigi Zura Puntaroni e Sandro Zaffiri (Lega), Piero Celani (Fi). Il provvedimento approvato, che può contare su finanziamenti per 30mila euro, si occupa anche di qualificazione professionale e corretta informazione del consumatore con la possibilità di realizzare azioni di promozione per il "bere responsabile".