Incidenti lavoro: in due cadono da tetto, in prognosi riservata

(ANSA) - SASSOFERRATO (ANCONA), 18 FEB - Due persone sono cadute da un tetto, dove stavano facendo lavori di riparazione, da un'altezza di sei metri. Sono in prognosi riservata, è successo a Sassoferrato, in zona Fornaci. Indagano i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Si tratta del titolare di una ditta, un 40enne del luogo, e di un suo dipendente, un uomo di 45 anni. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 dell'ospedale di comunità Sant'Antonio Abate di Sassoferrato e i carabinieri. I medici hanno stabilizzato i due feriti sul posto, entrambi rimasti sempre coscienti. Più grave il 45enne per il quale è stato chiesto l'ausilio dell'eliambulanza di base a Fabriano per il trasporto all'ospedale di Torrette di Ancona. Il 40enne invece, è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale Engles Profili di Fabriano. Al momento, non sembrano essere in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata per entrambi.(ANSA).