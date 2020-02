Gdf sequestra discarica abusiva rifiuti

La Guardia di Finanza di Fermo (Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria), ccordinata dalla Procura della Repubblica ha sequestrato un terreno di oltre 2700 mq a Torre San Patrizio in cui sono stati rinvenuti, abbandonati, rifiuti di vario genere: rottami ferrosi, pneumatici, batterie esauste, bidoni di ferro ed altre tipologie di scorie e scarti di lavorazione, alcuni in evidente stato di decomposizione. La proprietaria del terreno è stata segnalata alla competente Autorità Giudiziaria. Il terreno sequestrato è stato individuato grazie anche all'utilizzo di sistemi satellitari di mappatura delle aree su tutto il territorio provinciale. Le indagini sono ancora in corso e le ulteriori investigazioni, svolte dalla Guardia di Finanza quale forza di polizia economico-finanziaria, mireranno ad individuare la realtà economica sottostante a tali illeciti.