Trovato morto accoltellato in campagna

Il corpo di un uomo di circa 30 anni, con profondi segni di arma da taglio sulla schiena, è stato trovato stamane in via Strada Pescolla a Porto Sant'Elpidio, in una zona di campagna. A lanciare l'allarme all'alba è stato un passante. Sul luogo sono arrivati il 118 e i carabinieri, che indagano per omicidio. Non è ancora chiaro se l'uomo, che è stato identificato, sia stato ucciso sul luogo del ritrovamento o se il suo corpo sia stato abbandonato lì. La via è stata chiusa per delimitare la zona e permettere gli accertamenti di polizia scientifica.