Per la prima volta tecnica robotica per intervento su bimba al Salesi

(ANSA) - ANCONA, 17 FEB - Una bambina di 13 mesi, affetta da una rara malformazione congenita delle vie biliari, è stata operata con tecnica robotica per la prima volta in Italia all'Ospedale pediatrico Salesi di Ancona in Chirurgia pediatrica diretta dal prof. Ascanio Martino: a tre mesi dall'intervento la bimba conduce una vita normale. Nella piccina, ricoverata per la comparsa di un ittero ingravescente, gli esami diagnostici radiologici avevano rilevato una grossa cisti del coledoco che impediva il normale deflusso del liquido biliare dal fegato all'intestino. I chirurghi hanno asportato le vie biliari malformate, coledoco e colecisti, e ricostruito la continuità bilio-digestiva con anastomosi epatico digiunale. Il prof.

Giovanni Cobellis (responsabile Chirurgia mininvasiva Pediatrica) e la sua equipe, hanno utilizzato il sistema robotico Da Vinci che, grazie a una visione tridimensionale e a una particolare manovrabilità degli strumenti, consente di eseguire interventi di chirurgia mininvasiva con maggiore precisione.