Gdf sequestra 3.500 articoli, 2 denunce

(ANSA) - MACERATA, 17 FEB - Il sequestro di 3.500 pezzi, la denuncia di due persone e la segnalazione di altre sei all'autorità amministrativa rappresentano il bilancio di controlli e operazioni della Guardia di finanza di Macerata a contrasto del commercio di prodotti con marchi contraffatti o insicuri per la salute pubblica, ma anche a tutela del Made in Italy e, più in generale, all'abusivismo commerciale. Numerosi gli interventi portatati a termine dalle pattuglie su tutto il territorio della provincia. Sette gli interventi lungo la costa, con il sequestro di circa 200 cd musicali illegalmente riprodotti, circa 2,3 kg di tabacco da mastico importato in contrabbando e oltre 900 articoli, tra pelletterie, materiale elettrico e capi di abbigliamento con marchi contraffatti o privi dei requisiti di sicurezza, nell'entroterra invece sono stati sequestrati circa 2.400 articoli, tra pelletterie, bigiotteria e varie.