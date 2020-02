Sciatrice fuori pista a Campiglio, morta

(ANSA) - TRENTO, 14 FEB - È morta nel reparto di rianimazione dell'ospedale S.Chiara di Trento Cristina Cesari, la sciatrice di 25 anni di Civitanova Marche (Macerata) rimasta vittima ieri di una caduta su una pista a Madonna di Campiglio. I parenti della giovane hanno acconsentito alla donazione degli organi.

La sciatrice era stata trovata esanime da un gruppo di turisti. In arresto cardiaco, i soccorritori avevano tentato la rianimazione, quindi la giovane era stata trasportata in elicottero a Trento.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane sciatrice ha perso il controllo degli sci e in piena velocità è finita fuori dal tracciato su un tratto ghiacciato riportando gravissimi traumi.