Final Eight Pesaro, omaggio a Kobe

Prime due gare ieri sera nella Final Eight di basket a Pesaro: Olimpia Milano batte Vanoli Cremona 86-62 e Reyer Venezia batte Virtus Bologna 82-81. Oggi dalle 18 le altre due sfide Sassari-Brindisi e Brescia-Fortitudo Bologna. Prima delle partite un omaggio a Kobe Bryant. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il testimonial Gianmarco Tamberi, con al fianco la Coppa Italia, si sono schierati sul parquet durante l'inno di Mameli. Un clima "da grandi eventi" alla Vitifrigo Arena, ha detto il primo cittadino, una "ottima partenza: per noi è un grande onore. Del resto siamo una città di basket, dove i ragazzini cominciano a palleggiare prima di camminare". "Una manifestazione - ha proseguito - con evidenti ricadute turistiche, che ha già riempito gli alberghi", quindi "benvenuta Italia a Pesaro con le Final Eight. Grazie alla Lega Basket e in bocca al lupo a tutti". Il 15 febbraio le semifinali e finale domenica 16 febbraio alle ore 18. Copertura in diretta su Rai Sport Hd, Eurosport 2 ed Eurosport Player.