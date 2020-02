Deteneva 1 kg hascisc al lavoro, arresto

(ANSA) - Un magazziniere di 54 anni deteneva 11 panetti di hascisc, per un totale di 1,1 kg, nell'armadietto di suo uso esclusivo al lavoro in uno spogliatoio. Lo hanno scoperto e arrestato i carabinieri della Tenenza di Falconara: ora l'uomo è ai domiciliari in attesa di convalida. L'operazione scaturisce da un controllo stradale con unità cinofile: il 54enne era stato fermato mentre transitava con l'auto sulla Flaminia in direzione Falconara; durante i controlli è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hascisc. Visto che indossava la divisa da magazziniere e che probabilmente aveva cessato da poco il turno, i militari hanno allargato le verifiche al posto di lavoro dell'uomo dove è stato rinvenuto il resto della droga. L'arrestato ha dichiarato che l'hascisc era per uso personale. Argomento che non ha convinto i militari: dal quantitativo trovato è possibile ricavare oltre 2mila spinelli. Sequestrato anche un coltello a serramanico forse utilizzato per suddividere le dosi.