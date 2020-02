Tamponamento, traffico in tilt su SS76

(ANSA) - ANCONA, 12 FEB - Traffico in tilt sulla Strada statale 76 'della Val d'Esino' in corrispondenza del km 64,000, ne territorio di Jesi: dove è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Chiaravalle per un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti e un veicolo. Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Sul luogo personale Anas e forze dell'ordine sono intervenuti per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Nell'incidente, uno dei mezzi pesanti ha perso il carico di rifiuti metallici che si sono sparpagliati sulla sede stradale.