Borracce colorate per studenti Tolentino

(ANSA) - Borracce colorate in alluminio a tutti gli alunni delle scuole elementari e medie di Tolentino. A consegnarle il Comune e l'Assm, nell'ambito di un progetto volto alla sensibilizzazione e alla difesa dell'ambiente che ha portato i due enti a incontrare circa 1.350 studenti. Incontri a cui partecipano anche rappresentanti delle forze dell'ordine e del Cosmari e che servono anche per spiegare ai ragazzini le buone pratiche della raccolta differenziata e l'importanza di ridurre i rifiuti. Ai tecnici dell'Assm il compito di raccontare i controlli a cui "l'acqua che arriva nelle case o a scuola è sottoposta periodicamente". La consegna delle borracce è finalizzata a ridurre al minimo l'utilizzo delle bottigliette di plastica: pochi giorni fa il Comune di Tolentino ha votato un nuovo regolamento per stabilire tutte le norme che riguardano il rispetto dell'ambiente, e tra queste anche la direttiva europea volta a trasformare città in Comuni "Plastic free".