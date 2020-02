Vasto incendio a Fontecorniale

(ANSA) - PESARO, 11 FEB - Un vasto incendio ha divorato un vasto fronte di bosco a Fontecorniale nel territorio di Montefelcino (Pesaro Urbino) ed è stato domato dopo oltre 7 ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco, intervenuti con 14 persone e sei mezzi. A complicare l'opera di spegnimento il forte vento che ha alimentato le fiamme e reso impossibile l'intervento per via aerea. Dopo le 11 le fiamme sono state circoscritte. Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora sul posto. Al momento non ci sono ancora ipotesi sulle origini del rogo.