Scontro 2 auto, tre feriti gravi anche bimbo di 5 anni

(ANSA) - POLVERIGI (ANCONA), 11 FEB - Scontro tra due autovetture oggi, poco prima delle 9, a Polverigi, all'incrocio tra via San Giovanni e via del Vivaio. Ferite tre persone, tra cui un bambino (due erano a bordo di una Fiat 500 e una a bordo di una Alfa Mito. Sul luogo i vigili del fuoco che hanno liberato la persona alla guida della Fiat 500, rimasta bloccata, la polizia municipale e i mezzi di soccorso del 118 che hanno trasporto i feriti, tutti in codice rosso, all'ospedale di Torrette e il più giovane al Salesi.



Nella Fiat 500 si trovavano unas donna di 37 anni e il figlio di 5. Sono in gravi condizioni e sono stati trasportati al pronto soccorso in codice rosso di alta priorità. Nell'altra auto viaggiava invece una ragazza di 24 anni, anche lei portata a Torrette in codice rosso. I tre sono stati soccorsi dalla Croce Rossa, hanno tutti riportato politraumi.