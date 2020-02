Caporalato, Gdf sequestra beni per 700 mila euro a indagato

(ANSA) - MACERATA, 11 FEB - I militari del Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona, nell'ambito dell'operazione "Girasole", hanno dato esecuzione al sequestro preventivo di beni per 700 mila euro nei confronti di un imprenditore agricolo pakistano indagato per caporalato. Il provvedimento è stato emesso dal gip su richiesta del procuratore della Repubblica di Macerata Giovanni Giorgio nei confronti di Muhammad Malik, 45 anni. Le indagini sono state condotte dal Nil carabinieri di Macerata. Sequestrati due immobili (un casale con magazzino e tre appartamenti) e due terreni agricoli della superficie complessiva di tre ettari, tutti nella provincia di Macerata. L'imprenditore avrebbe utilizzato nei campi agricoli a Montelupone e Recanati braccianti agricoli stranieri (alcuni richiedenti asilo con permesso di soggiorno provvisorio) per 12 ore al giorno, senza retribuzione adeguata né riposo settimanale. La Procura ha chiesto il controllo giudiziario dell'azienda agricola.