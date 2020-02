Vento danneggia parte 'tetto' capannone

Le forti raffiche di vento che soffiano su gran parte delle Marche sin dalla mattinata, hanno divelto anche una parte della copertura del capannone Whirlpool, a Marischio di Fabriano, che ospita il magazzino spedizioni. Due squadre dei vigili del fuoco hanno operato per mettere in sicurezza la copertura e non si registrano persone ferite.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione per danni causati dal vento. Nell'Anconetano pompieri in azione a Fabriano, Serra san Quirico e Rosora. Ad Ascoli Piceno interventi per piante e rami caduti strada in frazione Mozzano ma anche in anche in città. Nel Macerata pompieri in azione per tagliare alberi o mettere in sicurezza pali Telecom, pericolanti, e rimuovere piante dalle strade: le zone dove si concentrano gli interventi sono Montefano, Tolentino, San Severino Marche e Urbisaglia. Nel Pesarese rami e piante diventi e finiti in strada, in particolare a Pesaro e Urbino dove il vento ha causato vari disagi alla viabilità.