Tolentino, entro 14/2 pagamento Cas

(ANSA) - TOLENTINO (MACERATA), 10 FEB - Il Comune di Tolentino entro il 14 febbraio provvederà al pagamento del contributo per l'autonoma sistemazione (Cas) relativo ai mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020. "Come nelle precedenti occasioni - dice l'amministrazione comunale - si informa che laddove si registrano ritardi, questi sono dovuti a una attenta verifica degli aventi diritto e delle mutate situazioni relative ai sopralluoghi degli edifici. Ad esempio vanno valutate le reali situazioni degli stabili a seguito dei sopralluoghi Aedes, l'avvenuto decesso o il trasferimento in altro Comune dell'avente diritto o la revoca dell'inagibilità". A tutti i cittadini che usufruiscono del Cas il sindaco Giuseppe Pezzanesi e gli assessori competenti ricordano che "la nuova ordinanza della Protezione civile prevede importanti novità: i cittadini alloggiati in strutture ricettive e nei container devono presentare la dichiarazione entro il 17 febbraio 2020".