Hascisc nascosto in 'dizionario', arrestato da carabinieri

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 10 FEB - Un 21enne di Falconara è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti da una pattuglia di carabinieri in borghese che lo avevano a Palombina, intento ad armeggiare all'interno di un'auto parcheggiata. Quando si sono avvicinarti i militari hanno avvertito il tipico odore degli stupefacenti fumati. Il giovane era stata colto nell'atto di occultare una piccola quantità di hascisc nel cruscotto, ma in casa sua i carabinieri hanno rinvenuto altri 115 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 50 euro in contanti: tutto era nascosto in una cassetta di sicurezza portavalori in metallo che, esternamente, aveva la forma di un dizionario tascabile di lingua inglese con la copertina rossa. Nel contenitore c'erano una 'panetta' di hascisc da mezzo etto; una decina di involucri di hascisc, pronti per la cessione per un peso complessivo di circa 35 grammi; tre ovuli di hascisc da 10 grammi ciascuno.