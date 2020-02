Expo 2020, studentessa Unimc a Dubai

(ANSA) - MACERATA, 10 FEB - Alice Furlanetto, studentessa dell'Università di Macerata, insieme a Ilaria De Capitani dell'Università di Bergamo e Francesca Danni della Iulm di Milano, è una delle prime tre studentesse italiane partite alla volta di Dubai per svolgere un tirocinio nella sede del Commissariato Generale italiano per Expo 2020. La ventiquattrenne, originaria di Falconara Marittima, è stata selezionata tra i 300 studenti che da tutta Italia hanno risposto al bando della Fondazione Crui, lanciato in collaborazione con il Commissariato italiano e resterà negli Emirati Arabi Uniti fino al prossimo 15 aprile. Alice è iscritta al doppio titolo di laurea in Global politics and international relations e, prima di partire per Dubai, si trovava a Mosca, dove tornerà per laurearsi a giugno. "Ho pensato che fosse una grande opportunità - dice nelle Instagram stories dell'account ufficiale del Commissariato Italiano -, un'esperienza formativa unica nel suo genere in linea con il mio percorso di studi".