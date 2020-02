Cc nelle scuole per diffondere la cultura della legalità

(ANSA) - ANCONA, 10 FEB - Una breve descrizione della struttura capillare dell'Arma dei carabineiri e dei suoi numerosi reparti speciali sul territorio, ma anche droga, alcool, cyberblullismo, tutela dell'ambiente, sicurezza stradale, gli interessi diffusi della collettività, pedopornografia, violenza di genere, l'accesso ad internet e i rischi connessi sono i temi trattati negli incontri dei carabinieri del comando provinciale nelle scuole della provincia di Ancona durante l'anno scolastico in corso. L'obiettivo è diffondere la cultura della legalità. Gli incontri si terranno presso le scuole medie inferiori, superiori e con alunni delle classi quinte elementari, ma sono previste anche visite dei ragazzi presso i Reparti dell'Arma. Le conferenze si terranno presso in 42 istituti presenti nel territorio di tutte le Compagnie (Ancona, Senigallia, Osimo, Jesi e Fabriano) e ci sarà spazio anche per domande da parte degli studenti.