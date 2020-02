Vvf rimuovono parti pericolanti edificio

(ANSA) - I Vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via San Martino, vicino all'uscita della galleria, per rimuovere alcune parti pericolanti sulla parte superiore di un'edificio dov'è posizionata anche una ringhiera. La squadra dei pompieri è arrivata sul posto e, utilizzando anche un'autoscala, ha controllato e messo in sicurezza la zona interessata.