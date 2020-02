Museo Omero,Toccar con mano i Longobardi

(ANSA) - Toccare le opere d'arte ed in particolare quelle architettoniche normalmente apprezzabili solo con la vista. Dall'8 febbraio al 22 marzo sarà possibile grazie ad un'innovativa mostra al Museo tattile Omero di Ancona intitolata "Toccar con mano i Longobardi", che propone sette modellini, in scala, dei monumenti architettonici di siti longobardi patrimonio del Unesco, accompagnati da riproposizioni in scala delle aree in cui sono situati, per permettere l'esplorazione tattile dei loro contesti di riferimento.

L'iniziativa, finanziata dal Mibact, rientra nel progetto dell'Associazione Italia Longobardorum che gestisce il sito Unesco "Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774d.C)", è realizzata in collaborazione con Museo Omero. Riguarda Cividale del Friuli, Brescia, Torba-Castelseprio, Campello sul Clitunno, Spoleto, Benevento e Monte Sant'Angelo.