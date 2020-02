Rottura condotta Ancona:punti approvvigionamento e autobotti

(ANSA) - ANCONA, 7 FEB - E' attivo presso il comando della Polizia Municipale alle Palombare il Coco, il centro operativo comunale il cui numero 071 222 3008 è a disposizione per eventuali chiamate da parte dei cittadini per l'emergenza idrica causata dalla rottura di una condotta nel centro di Ancona.

Oltre ai due punti di approvvigionamento collegati direttamente all'acquedotto, sistemati al Passetto nei pressi del Monumento ai Caduti e in Piazza Cavour in prossimità di Corso Garibaldi, sono state indirizzate due autobotti nel centro storico, una in piazza del Senato e una in piazza Sangallo presidiate anche da Volontari della protezione civile.