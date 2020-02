Rottura condotta Ancona: taniche da 20 lt nelle scuole

(ANSA) - ANCONA, 7 FEB - Si stanno portando taniche da venti litri nelle scuole rimaste senza acqua a causa della rottura di un condotta nel centro di Ancona. Il COmune ha reso noto sui suoi profili social il numero per richieste di assistenza più gravi (acqua per malati o anziani): 071 2223008. In arrivo le le autobotti di Vivaservizi: la prima verrà posizionata al Guasco.

Si sta cercando un altro punto per l'approvvigionamento dell'acqua al Monumento.(ANSA).