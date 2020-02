Rottura condotta Ancona: boccioni d'acqua nelle scuole

(ANSA) - ANCONA, 7 FEB - Per l'emergenza idrica ad Ancona, causata dalla rottura di una condotta nel centro, sono state distribuiti a 7 scuole tre boccioni da 20 litri per ogni istituto. Le scuole interessate, informa il Comune, sono state Istituto Novelli Natalucci, scuole dell'infanzia: Mazzini, via Redipuglia, Piaget di via Monte Grappa e Piaget di corso Amendola; le primarie De Amicis di corso Amendola e di via Cadore, le Tommaseo, le Leopardi e le Pascoli, scuole secondarie di primo grado, l'Istituto Scocchera di via Cadore e le Antognini di via Veneto.(ANSA).