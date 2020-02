Ricci, Ali è casa dei riformisti locali

Ali (Autonomie Locali Italiane) "è la casa dei riformisti locali, è un'associazione storica che abbiamo rilanciato con il direttore Valerio Lucciarini per dare una casa a tanti amministratori riformisti e per portare avanti battaglie identitarie". Lo ha detto il sindaco di Pesaro e presidente nazionale di Ali Matteo Ricci. Il rapporto con l'Anci è "assolutamente chiaro": "la rappresentanza la fa l'Anci, noi siamo a supporto di Mangialardi nelle Marche e di Decaro a livello nazionale per tutte le loro battaglie. Noi ci stiamo concentrando sul tema degli investimenti verdi e della sostenibilità. Abbiamo lanciato l'idea dell'Iva al 4% per gli investimenti green dei Comuni, abbiamo fatto una grande battaglia per la dignità degli amministratori dei piccoli Comuni, ottenendo una bella risposta con la legge che dà 1.500 euro al mese per quei sindaci". Il congresso regionale ha eletto il sindaco di Porto Sant'Elpidio Nazzareno Francellucci presidente di Ali Marche.