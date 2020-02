Cri-Garante, lezioni legalità a detenuti

Al via da gennaio fino a giugno il Progetto Carceri, che mette insieme la Croce Rossa italiana e il Garante dei diritti delle Marche per tenere nei sei istituti di pena della regione altrettante lezioni sulla legalità.

L'iniziativa, presentata oggi ad Ancona dal Garante Andrea Nobili e dalle volontarie della Croce Rossa, avvocati Cristina Perozzi e Irene Pastore, assieme al presidente regionale Fabio Cecconi, coinvolge circa 150 detenuti e una quindicina di avvocati in veste d'insegnanti. "Siamo partiti dal principio sancito dall'art.27 della Costituzione sulla funzione rieducatrice della pena per favorire il reinserimento sociale del detenuto - hanno sottolineato Perozzi e Pastore - consapevoli del fatto che per non delinquere è necessario prima di tutto conoscere la legge e le sue regole". "Una cosa è nascere in un contesto di legalità - ha precisato Nobili - i cui comportamenti vengono appresi fin dalla nascita, altra cosa è invece vivere in città e quartieri dove la norma è violenza e sopraffazione".