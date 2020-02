Convegno e mostra per Claudio Salmoni, sindaco urbanista

Partigiano, politico, sindaco, urbanista: è il ritratto di Claudio Salmoni (1919-1970), che sarà ricordata da una Giornata di Studi al Ridotto del Teatro delle Muse il prossimo 28 febbraio 2020, a 50 dalla morte. Nel presentare l'iniziativa insieme a Vittorio Salmoni, figlio di Claudio e promotore con il Centro Studi per il Territorio e la Città del convegno e di altri appuntamenti nei prossimi mesi, il sindaco Valeria Mancinelli ha ricordato il suo predecessore, come "un uomo di grandi valori e di grandi passioni il cui agire politico era improntato al rapporto con la realtà". "La politica del programma" il titolo della giornata, che prende spunto da un libro che Il Lavoro Editoriale ha ri-editato a cura di Giorgio Mangani e Vittorio Salmoni, con introduzione di Paolo Soddu: una raccolta di quaderni partigiani, testi disciplinari e politici di Salmoni. In programma anche una mostra sulla vita e l'opera di Salmoni, all'Istao.