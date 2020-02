Sardine Marche, no candidati a regionali

(ANSA) - ANCONA, 6 FEB - "Nessun membro del Movimento 6000 Sardine nelle Marche, a prescindere da ruolo o posizione, si candiderà alle prossime regionali: se mai qualcuno scegliesse di farlo lo farà a titolo personale, non in nome e per conto del movimento". Lo precisano sardine marchigiane, auspicando però che "dalla parte progressista emerga un senso di responsabilità capace di dimostrare unità e cooperazione", un "cambio di passo, una convergenza non meno meno vasta e composita di quella delle piazze, in grado di aprire una nuova fase per le Marche". Dove "ancora oggi non ci sono certezze né sui candidati né sui programmi". Il movimento sosterrà i suoi "pilastri: l'antifascismo e l'avversione al servilismo verso i poteri forti". E darà un contributo programmatico con "incontri di discussione tra chi aderisce e crede al nostro movimento dai quali si prospetteranno linee guida e aspetti fondamentali per un buon governo del territorio. L'ascolto della società civile dev'essere alla base della buona politica per un bene condiviso".