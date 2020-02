Salvo fondo Tamburini, padre psichiatria

(ANSA) - E' stato salvato il fondo librario Tamburini, in origine custodito nell'ex manicomio di Ancona in locali non idonei alla conservazione. Si tratta di 2.900 monografie 1.751 opuscoli, 214 riviste, un patrimonio librario di quasi 5mila titoli dedicati a pischiatria, medicina, igiene, raccolti e catalogati grazie a un progetto dell'associazione Libera.mente, realizzato in collaborazione con il Consiglio regionale delle Marche, la Regione (che hanno erogato 18 mila euro), l'Università Politecnica delle Marche e Area Vasta 2.

Materiali che comprendono tutto ciò che è stato pubblicato di rilevante in ambito neurologico e psichiatrico in Italia e in Europa tra il XIX e il XX secolo raccolti da Augusto Tamburini (1848-1919), originario di Ancona, uno dei padri della psichiatria italiana, direttore del Manicomio di Reggio Emilia e direttore della Rivista di Freniatria. I libri, di proprietà dell'Asur, sono ora nella biblioteca della Facoltà di Economia ad Ancona.