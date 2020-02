Ex Merloni, Regioni scrivono al ministro

(ANSA) - PERUGIA, 6 FEB - Le Regioni Umbria e Marche hanno inviato una lettera al ministro Stefano Patuanelli per chiedere un incontro in merito alla crisi della ex Merloni. "L'azienda rappresenta da alcuni anni - si legge nella lettera a firma dei presidenti Tesei e Ceriscioli - una della crisi industriali più rilevanti in Italia, sia in termini occupazionali, sia per le drammatiche ricadute che ha determinato e rischia ulteriormente di determinare sul tessuto economico e sociale di un ampio territorio compreso fra l'Umbria e le Marche".

Nella lettera i due presidenti esprimono preoccupazione per le "notizie apparse sui media in merito agli esiti di un confronto intervenuto tra organizzazioni sindacali ed azienda in cui quest'ultima avrebbe esposto i contenuti del piano concordatario e della connessa ristrutturazione industriale con una preoccupante e consistente riduzione dei livelli occupazionali".

Da qui la richiesta congiunta di un incontro per avviare un percorso in grado di dare positiva soluzione alla vicenda.