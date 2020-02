Scritte contro questore Macerata,denunce

Individuati e denunciati dalla polizia due presunti autori di scritte offensive in città contro il questore di Macerata Antonio Pignataro, rinvenute il 21 dicembre scorso, seguite a molti altri episodi analoghi in provincia e fuori. Anche attraverso appostamenti notturni e l'esame di video girati da telecamere di sorveglianza, gli agenti della Digos maceratese, diretta dal vice questore Nicoletta Pascucci, hanno ricostruito i movimenti di un gruppo di giovani che si aggiravano in città di notte e tracciavano scritte con bombolette di vernice spray. Due di loro, uno residente fuori provincia e un altro legato al mondo della 'cannabis light', sono stati identificati e denunciati per diffamazione e imbrattamento, aggravato dall'essere stato compiuto su immobili di interesse storico. Nel mirino infatti le scritte "Universitari sovversivi", apposta sul muro di Palazzo Domizi-De Vico, "Pignataro boia! Boomer!', tracciato sul muro dell'Istituto Confucio e "Legalizazion" in via Lauri.