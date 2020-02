Precarie condizioni rottweiler, denuncia

I Carabinieri Forestali di San Benedetto del Tronto, in collaborazione ai veterinari della Asur Marche, hanno rinvenuto un rottweiler maschio di circa 6 anni detenuto in un locale fatiscente, in condizioni igienico-sanitarie assolutamente inadeguate. L'animale era tenuto in precarie condizioni di salute e senza acqua a disposizione. I militari, intervenuti insieme ai veterinari Asur, hanno ritenuto le condizioni in cui era tenuto il rottweiler grave e urgente: lo hanno posto sotto sequestro e trasferito presso una idonea struttura visto che il perdurare della situazione avrebbe potuto compromettere gravemente lo stato di salute dell'animale. Il proprietario del cane è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 727 del codice penale, cioè per aver detenuto il proprio animale in condizioni non compatibili con la sua natura e produttive di gravi conseguenze.